Der zielstrebige Herr Atalan

Die Liste der Erfolge des Ismail Atalan ist noch kurz. Erst seit zwei Jahren ist Atalan Trainer bei den Sportfreunden Lotte. In zwei Wochen treffen die nun im DFB-Pokalviertelfinale auf Borussia Dortmund. Bisher war die westfälische Gemeinde nur Autofahrern bekannt, die ihre Ausfahrt nach Osnabrück nicht verpassen wollten. Osnabrück und Lotte spielen inzwischen in derselben Liga. In diese dritte Liga hat Herr Atalan das ihm anvertraute Team mit Zielstrebigkeit und Leidenschaft gebracht. Als Aufsteiger wurde man gleich mal zum Favoritenschreck. Auch gegenüber Hoheiten im DFB-Pokal fehlte Respekt: Bremen musste dran glauben, dann Leverkusen. Der anschließend zugeloste Gegner 1860 München hatte in der Winterpause viel Zeit zum Nachdenken. »Gnützt hot dös frreili nix«, wie sie da sagen. Der Traditionsverein kassierte bei den Sportfreunden eine verdiente 0:2-Klatsche, was keinesfalls am Rasen lag, wie die ...