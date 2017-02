Sprengt den Rahmen

Raoul Peck studierte Wirtschaft und Film im Westberlin der 70er Jahre . Er verließ Deutschland, als ihm das Innenministerium nach dem Mauerfall die Förderung eines Films über den ersten Selbstmord eines Asylbewerbers in der BRD mit der Begründung versagte, es fehle der »deutsche Bezug«. Peck zog nach Paris, wo er heute eine Filmhochschule leitet. Sein bisher erfolgreichster Film war »Lumumba« (2000). Bei der Berlinale hatte am Sonntag sein Biopic über den jungen Marx Weltpremiere (Besprechung zum Kinostart am 2. März). Außerdem läuft auf dem Festival in der Sektion »Panorama« Pecks oscarnominierter Dokumentarfilm »I Am Not Your Negro«.

Der Titel ist eine Provokation für diejenigen unter den Antirassisten, die ihren Kampf vor allem gegen böse Wörter führen und inzwischen so weit sind, dass sie nicht mehr sagen dürfen, welche Wörter sie nicht mehr sagen dürfen, weil sie dann ja die Wörter sagen würden. So kommt es zu Verrenkungen um »das N-Wort«, die schon d...