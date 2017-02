Übernahmegerüchte bei der Postbank

Der chinesische »Immobilienentwickler« Dalian Wanda Group (DWG) habe Interesse an einer Übernahme der Postbank, berichtete die Financial Times (FT) am Montag. Es habe aber weder Gespräche mit der Postbank noch mit dem Mutterkonzern Deutsche Bank gegeben.

Die in Beijing ansässige Firma, der Chinas reichster Unternehmer Wang Jianlin (Nettovermögen 31,4 Milliarden US-Dollar) vorsteht, sei auf der Suche nach Investitionen im Ausland. Seit 2014 hat der Konzern 11,8 Milliarden Dollar im Ausland investiert. Bislang haben die Chinesen das US-Filmunternehmen AMC Entertainment, den britischen Yachthersteller Sunseeker International und die Schweizer Firma Infront Sports & Media AG übernommen, die mit Vermarktungslizenzen handelt. Im europäischen Finanzsektor zu investieren ist für den Konzern eine Premiere. Alle...