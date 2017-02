Öffentliche Beziehungskrise

Wladimir Putin schafft es, auf seiner Jahrespressekonferenz vier Stunden am Stück zu reden. Alexander Lukaschenko hat das unlängst getoppt: Siebeneinhalb Stunden lang dauerte die Pressekonferenz, zu der er Anfang Februar die in- und ausländische Presse geladen hatte. Solche Veranstaltungen sind in der Regel überladen mit Detailfragen und sollen dem heimischen Publikum demonstrieren, dass die Staatsmacht sich kümmert. Diesmal aber verließ Lukaschenko den üblichen Rahmen. Der belarussische Präsident kritisierte den östlichen Nachbar, mit dem Belarus immerhin in einem »Unionsstaat« verbunden ist, und stellte das Integrationsprojekt in Frage. Allgemeine Unfreundlichkeiten à la »Dort kriegen Sie für ein Schmiergeld alles geregelt« wechselten ab mit Detailbeschwerden über Handelsbeschränkungen und die Tatsache, dass Russland vor einigen Tagen an der offiziell offenen Grenze zu Belarus wieder Kontrollen eingeführt hat.

Begründet wurde das in Moskau mit einem eins...