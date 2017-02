Suche in Sachen Müll

Die juristische Suche nach der Wahrheit im ostdeutschen Müllskandal geht weiter. Am heutigen Dienstag beginnt vor dem Landgericht Stendal ein weiterer Prozess. Angeklagt sind zwei Entscheidungsträger und vier Angestellte der Entsorgungsfirma. Diese soll zwischen 2005 und 2008 fast eine Million Tonnen Haus- und Giftmüll vor allem aus Italien in einer Tongrube in Vehlitz im Jerichower Land entsorgt haben. Das Land beziffert die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr auf 19 Millionen Euro. Bis 2033 sollen sie nötig sein.

Jeweils montags und dienstags will das Gericht verhandeln. Termine gab es bis Februar 2018 bekannt. Parallel dazu läuft seit September 2016 ein weiteres Mammutverfahren um eine Abfallgrube im benachbarten Möckern. Die sechs Angeklagten sollen diese mit geschätzten 170.000 Tonnen Hausmüll verfüllt haben. Auch hier ist das Land immer noch damit beschäftigt, den Austritt giftiger Gase zu verhindern. Veranschlagt ist dafür eine zweistelliger Millionenbetra...