Zurück zu den Fakten

Donald Trump ist der bislang unbeliebteste Neuling im US-Präsidentenamt, seit die Popularität des führenden Mannes im Staat im Jahr 1953 erstmals abgefragt wurde. Die Umfragen werden wenige Tage nach der Vereidigung durchgeführt. Sie geben daher in der Regel kaum Auskunft über die Beurteilung konkreter Handlungen des Amtsinhabers, sondern vermitteln, in welchem Grad der neue Präsident als Person polarisiert oder ob er menschlich auch von vielen geachtet wird, die bei der Wahl nicht für ihn gestimmt hatten. Bei Trump liegt die Sache etwas anders, weil er gleich nach dem Einzug ins Weiße Haus am 20. Januar ein wahres Feuerwerk von Anordnungen und kontroversen Äußerungen entzündete.

Bisher liegen zwei repräsentative Untersuchungen vor: Eine vom Meinungsforschungsinstitut Gallup, die vom 20. bis 22. Januar durchgeführt wurde, und eine von CNN, die sich auf den Zeitraum 31. Januar bis 2. Februar bezieht. Letztere widerspiegelt naturgemäß stärker die Reaktionen ...