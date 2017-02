Claudia Pechstein hat einmal mehr verblüfft. Bei der Einzelstrecken-WM in Südkorea gewann sie am Samstag Silber über 5.000 Meter. Mit fast 45 Jahren, ein fast biblisches Alter im Leistungssport. Noch nie gab es eine ältere Eisschnelläuferin auf dem WM-Podest. »Mein Trainer Peter Mueller sagt: ›Du bist nicht alt, nur erfahren‹«, so Pechstein, die neben Sprinter Nico Ihle (Silber über 500 m) und Langstreckler Patrick Beckert (Bronze über 10.000 m) für deutsches Edelmetall sorgte. Nur 6:53,93 Minuten hatte die Berlinerin Pechstein für die längste Einzelstrecke bei den Frauen benötigt, einzig Olympiasiegerin und Titelverteidigerin Martina Sablikova (Tschechien/6:52,38) war schneller. Es war ihr 61. Titel bei einer internationalen Meisterschaft.

