Hier und Heute: Seine Kohle bringt die Wärme

Donya unterwegs mit dem Kohlenmann von Essen-Steele

Der Bergbau ist Geschichte, den Mann mit dem Koks gibt es aber immer noch. Die Geschwister Wilhelm, Thomas und Martina Seidelmann sind in fünfter Generation Kohlenhändler in Essen-Steele. Und Wilhelms Sohn Christian ist auch aktiv. Und sie haben viel zu tun: 140.000 Tonnen liefern sie jedes Jahr an verschiedene Kunden, ehemalige Bergmänner oder ihre Witwen, die damals in ihren Verträgen lebenslang Kohle versprochen bekommen haben. Das läuft aber Ende 2018 aus. Danach könnte das Geschäft der Seidelsmanns einbrechen – wenn alle auf Gas oder erneuerbare Energieträger umsteigen. Aber es gibt auch neue Kunden, die günstig heizen...