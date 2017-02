Krieg und Raum

Ein umkämpftes Stadtviertel irgendwo in Damaskus. In der ersten Einstellung des Films sieht man Leute aus einem Hof fliehen: Ein Scharfschütze hat Stellung bezogen. Der Rest des Films spielt fast vollständig im Inneren einer Wohnung. Die Familie Monzer behauptet ihr Heim, als letzte in dem bedrohten Haus. Der Großvater hat anscheinend resigniert. Nostalgisch blickt er auf seine Bücher, spielt etwas hilflos mit den Kindern und versteht doch die Abläufe. Zentrale Figur ist seine Schwiegertochter Oum Yazan, die versucht, das gemeinsame Leben zu organisieren. Sie ist es, die die Befehle erteilt und die Flucht in den hintersten Winkel der Wohnung organisiert, wenn es in der Nähe Explosionen gibt. Zwei Paare der nächsten Generation sowie drei Kinder sorgen für noch größere Enge. Zuletzt ist da das indische Dienstmädchen Delhani. Eine Erinnerung an bessere Zeiten, als der Besitz der Familie noch etwas zählte, und gleichzeitig imm...