VW-Personalchef deutet Stellenabbau an

Der Konzern Volkswagen bereitet seine Belegschaft und die Öffentlichkeit auf die Vernichtung von Arbeitsplätzen vor. Am Sonntag hat VW-Personalvorstand Karlheinz Blessing erklärt, der steigende Anteil von Elektroautos werde Stellen in den Fabrikhallen der Autohersteller kosten. »Ich glaube, dass im Zeitalter von Elektromobilität und Digitalisierung weniger Leute mit dem Autobau beschäftigt sein werden«, sagte Blessing im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur. Es kämen zwar neue Aufgaben hinzu, unterm Strich sei es aber wahrscheinlich, dass die Zahl der Beschäftigten in der gesamten Branche und auch bei Volkswagen sinke.

Blessing argumentierte, dass ein Elektromotor einfacher und mit weniger Schritten herzustellen sei als ein komplexer Verbrennungsmotor. Ähn...