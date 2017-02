Trachtenverein des Tages: Ukrainer in Polen

Zwischen 500.000 und einer Million Ukrainer halten sich derzeit als Arbeitsmigranten in Polen auf. Die große Mehrheit bleibt unauffällig. Freilich mit Ausnahmen. So saß unlängst in Krakow ein junger Mann im traditionellen, buntbestickten ukrainischen Bauernhemd in einem Supermarkt an der Kasse. Das ging noch durch, denn vor Weihnachten oder Ostern laufen auch alle möglichen polnischen Aushilfskräfte in ähnlichem Bergbauernoutfit herum und versuchen, übersalzene Räucherkäse namens Oscypek zu verkaufen.

Ebenfalls in Krakow versah eine Ukrainerin ihren Dienst an einer Supermarktkasse in ei...