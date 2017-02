Stimmungstest für das Land

Ohne größere Zwischenfälle und mit einer bemerkenswert hohen Wahlbeteiligung hat am Sonnabend die erste Runde der Regionalwahlen in Indiens bevölkerungsreichstem Unionsstaat Uttar Pradesh stattgefunden. Lokale Medien berichten, dass über 64 Prozent der Stimmberechtigten daran teilnahmen – fast fünf Prozent mehr als bei der vorigen Wahl 2012. Wer als Sieger hervorgehen und die meisten Sitze im Parlament in Lucknow bekommt wird, ist noch nicht absehbar. Abgestimmt wird in Uttar Pradesh auf Grund der Millionen Wahlberechtigten und der Größte des Bundesstaates in mehreren Etappen. Die Stimmauszählung erfolgt erst nach der letzten Runde am 11. März. Dann wird es auch die Ergebnisse aus den Bundesstaaten Punjab und Goa geben, wo bereits vor einer Woche gewählt wurde.

Zur Zeit regiert in Uttar Pradesh die sozialdemokratische Samajwadi Party (SP). Doch auch der von der SP aus dem Kabinett vertriebenen Bahujan Samaj Party (BSP) werden gute Chancen ausgerechnet, die...