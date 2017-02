Gedichte des Widerstands

Als ich den neuen Gedichtband des US-Autors Rob G. Kelly in die Hände nahm, sprang mir sein Titel »Our Lives Matter« wie ein Aufschrei entgegen: »Unsere Leben zählen!« In einer Zeit, in der die Konzernmedien die schwarze Jugendbewegung oft ganz allgemein mit der Bewegung »Black Lives Matter« gleichsetzt, scheinen diese Gedichte ganz besonders für die Aktivisten dieser Bewegung geschrieben worden zu sein. Dafür spricht die Thematisierung der Motive, die die schwarze Jugend dazu trieben, ihren feurigen Protest auf die Straße zu tragen, wie auch der großen Gefahren, denen sie sich oftmals in den Demonstrationen ausgesetzt sahen. Hier sei an das Beispiel der Stadt Ferguson (Missouri) erinnert, in der Männer, Frauen und Kinder sich gegen Polizisten wehren mussten, die ihnen mit Kriegswaffen gegenübertraten und ihren Protest zu unterdrücken versuchten. Zusammen mit den Namen von Mike Brown, Rekia Boyd, Freddie Gray und vielen a...