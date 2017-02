Musikkritiker des Tages: Stadt Limburg

Ob böse Menschen Lieder haben, ist wohl vor allem eine Definitionssache, wer oder was böse ist. Das ist nicht immer eindeutig – außer man ist Veganer, lehnt also den Verzehr von Produkten tierischen Ursprungs ab. Zumindest kann man Veganern leicht einen Gefallen tun, indem man die Musikauswahl einschränkt, wie es die Stadt Limburg getan hat. Dort spielt das Glockenspiel am Rathaus, auf freundliche Bitte einer Veganerin, das Lied »Fuchs, du hast die Gans gestohlen« für einige Zeit nicht mehr. Sie hatte sich davon gestört gefühlt, dass dem Fuchs »m...