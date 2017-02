Polizei stürmt Phantasiestaaten

Polizei und Justiz gehen verstärkt gegen Anhänger der »Reichsbürger«-Bewegung vor. Razzien am Mittwoch in Brandenburg sowie bereits am Dienstag in Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz führten den Leugnern der Bundesrepublik die Existenz des echten Staates vor Augen. In Brandenburg soll ein Reichsbürger mit Waffen gehandelt haben. Die Durchsuchungen am Dienstag förderten Schusswaffen bei Anhängern eines »Bundesstaates Bayern« zutage. In Niedersachsen und Bayern ermittelt die Polizei derweil in den eigenen Reihen wegen des Verdachts, dass Kollegen der Reichsbürgerszene nahestehen. Erst Ende Januar war eine bundesweit vernetzte Gruppe Reichsbürger um den antisemitischen »Druiden« Burghard Bangert hochgenommen worden, die Anschläge auf Juden, Asylsuchende und Polizisten geplant haben soll.

Am Mittwoch gingen Ermittler im brandenburgischen Cottbus mit Unterstützung des Spezialeinsatzkommandos (SEK) gegen den 55jährigen Betreiber eines Militaria-Shops v...