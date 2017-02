Marta Becket: Tanz im Sand

Sie werde auftreten, bis sie umfalle, hatte sie mit 71 gesagt. »Dann werde ich eines Tages auch an diesem Ort geistern und tanzen wie eine Windhose.« Ihren letzten Auftritt hatte sie vor vier Jahren, da war sie 88. Am 30. Januar starb sie 92jährig in ihrem von Tamarisken und Sand umgebenen Haus hinter ihrem »Amargosa Opera House«, wo sie zurückgezogen lebte. Am heutigen Freitag findet dort ihr zu Ehren eine »Celebration« statt, wird ein kleines Museum mit ihren Bildern eröffnet.

Hinter ihrem Werk steckt ein Leben wie ein Märchen. Die gebürtige New Yorkerin studierte zunächst Kunst und Klavierspiel. In den 40er und 50er Jahren des letzten Jahrhunderts trat sie in Broadway-Musicals und in der Radio City Music Hall als Tänzerin auf. Bald entschied sie sich jedoch für ein »Wandertanzleben« mit einer »One-Woman-Show«.

Eine Autopanne vor 50 Jahren mitten in der kalifornischen Mojave-Wüste sollte ihr Leben ändern. Während ihr Mann in der etwa 100 Meilen von Las Ve...