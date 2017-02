Landgasthäuser Hopfen & Malz

Allgäu

In Bockbier geschmorte Rindsbacken, Schweinefilet im Malzschrotmantel: Eine der kleinsten Braustätten der Welt befand sich einst in Missen im Oberallgäu. Sie steht dort immer noch in der Stube des dortigen Brauereigasthofs und schafft ganze 50 Liter Bier pro Sud – aber jetzt wird ja immer und überall Craft Beer gebraut, meistens zu bitter.

BR Fernsehen, 19.30

Aufstieg und Fall des ­Kommunismus (1)

Karl Marx und die Idee

Beginn einer zwölfteiligen Reihe. Karl Marx liefert mit seinem Werk »Das Kapital« 1867 die Grundlage für revolutionäre Bewegungen weltweit. Die Machtübernahme des Proletariats scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Doch der Aufstand der Pariser Kommune 1871 wird gewaltsam niedergeschlagen...