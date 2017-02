Besondere Bezahlung

Wut muss sein«, ist auf dem Button am Mantel des Punk-Musikers zu lesen. Er steht inmitten seiner Band in einem engen Kellerraum. Bewegungslos wie für ein Fotoshooting verharren die Musiker auf dem hyperrealistischen Gemälde des DDR-Malers Volker Stelzmann aus dem Jahr 1983. Drei Jahre später blieb Stelzmann nach einer Ausstellungseröffnung in der Staatlichen Kunsthalle in Westberlin, wo er später an der Hochschule der Künste eine Professur erhielt. Auch Johannes Heisig (DDR) zeigt eine Punk-Band während des Konzerts in rasanter Bewegung, festgehalten in expressivem Stil mit grobem Pinselstrich.

Beide Bilder sind Teil einer Ausstellung mit dem griffigen Titel »Die wilden 80er Jahre in der deutsch-deutschen Malerei« im Potsdam-Museum. Die durchweg figurativen Werke sind in sechs Kapitel geordnet: erzählerisch, beobachtend, ekstatisch, kämpferisch, losgelöst und zeichnerisch. Die Kuratorinnen verraten den Besuchern die jeweilige Staatszugehörigkeit der Künst...