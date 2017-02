Laues Lüftchen

Der Bundesverband Windenergie (BWE) mahnt den schnelleren Ausbau der Höchstspannungsnetze an. Das Ziel sei zwar, möglichst viel Windstrom vor Ort zu verbrauchen, erklärte BWE-Vizepräsident Jan Hinrich Glahr am Dienstag in einer Pressemitteilung. Jedoch würden auch leistungsfähige Stromtrassen zu den Verbrauchszentren benötigt. Bei den Planungen in den verschiedenen Regionen der vier Übertragungsnetzbetreiber gebe es aber große Unterschiede im Ausbautempo.

Um Vorbehalten zu begegnen, müsse klar erkennbar sein, dass neue Netze nur für Wind- und Solarstrom genutzt werden. Damit spricht der Verband das Problem an, dass im Nordwesten an der Küste und in den ostdeutschen Braunkohleregionen große Kohlekraftwerke laufen, die mehr Strom produzieren, als vor Ort benötigt wird. Würden diese abgeschaltet, wären mehr Übertragungskapazitäten für Windstrom vorhanden. Zusätzlich könnte der Bedarf an neuen Leitungen vermindert werden, wenn die Vermarktung des Stroms in der...