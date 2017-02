»Gute Deals« für Washington

Mit Gastgeschenken im Gepäck wird Japans Premierminister Shinzo Abe am heutigen Freitag in Washington zu seinem ersten Besuch bei US-Präsident Donald Trump erwartet. Dieser hatte während des Wahlkampfs deutliche Kritik an Tokios Wirtschaftspolitik geübt. Ebenso wie China und Mexiko würde Japan, der engste Verbündete Washingtons in Ostasien, durch eine zu starke Exportorientierung das Handelsbilanzdefizit der USA in die Höhe treiben. Auch bei Autoexporten lege Japan unfaire Praktiken an den Tag; außerdem werde durch das Anwerfen der Geldpresse die Landeswährung Yen geschwächt, um der Ausfuhrwirtschaft Vorteile in Übersee zu verschaffen. Trump hatte außerdem per Erlass verfügt, dass sich die USA aus dem geplanten Freihandelsabkommen TPP (»Transpazifische Partnerschaft«) mit Japan, Australien, Mexiko und acht anderen Ländern zurückziehen. Damit tat er Japans Bauern einen unfreiwilligen Gefallen: Nicht wenige von ihnen hatten sich an Protesten gegen das Vorha...