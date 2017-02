Lückenlose Aufklärung gefordert

»Here is not America. Stop shooting us. Black Lives matter«, stand auf einem Spruchband, das die Demonstranten an der Spitze des Zuges trugen. Rund 250 Menschen protestierten am Mittwoch abend im Hamburger Bahnhofsviertel St. Georg gegen Polizeigewalt. Anlass war ein Vorfall vom Mittwoch eine Woche zuvor: Ein 46 Jahre alter Zivilfahnder hatte vor einer Gaststätte in einer Seitenstraße von St. Georg dreimal auf den 33 Jahre alten Ghanaer Obang A. geschossen und ihn ins Bein getroffen, die Polizei spricht von Notwehr (junge Welt berichtete).

Die Demonstranten zogen vom Hauptbahnhof zum Polizeikommissariat 11 am Steindamm und dann zum Tatort ein paar Straßen entfernt. Vor dem Kommissariat forderte ein Vertreter der ghanaischen Community, die Polizei müsse aufklären, was wirklich geschehen sei. Der zeitliche Abstand von mehreren Sekunden zwischen den Schüssen werfe Fragen auf. Unter den Demonstranten war auch die Gruppe »Lampedusa in Hamburg«, der Obang A. ang...