»Tüchtigkeit schafft keine Überschüsse«

Das Statistische Bundesamt hat am Donnerstag Zahlen vorgelegt. Deutschland ist 2016 wieder Exportweltmeister – das dritte Mal in Folge. Waren im Wert von 1,2 Billionen Euro wurden ausgeführt. Das ist mehr als Spanien 2015 produziert hat. Darf man gratulieren?

Es wird immer absurder von Jahr zu Jahr. Für 2016 hat der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel, SPD, in seinem Jahreswirtschaftsbericht angenommen, dass sich die Zahl nicht erhöht. Das Gegenteil ist eingetreten. Auch in diesem Jahr bedeutet das, Deutschland hat im Außenhandel per Saldo gewonnen und andere Länder haben verloren.

Welche Auswirkungen hat das Ergebnis auf die Euro-Zone?

Es bleibt der unglaubliche Druck erhalten, dass die anderen Mitgliedsstaaten keine außenwirtschaftlichen Impulse für die Belebung ihrer Wirtschaft bekommen, sondern alles von Deutschland eingesackt wird. Gleichzeitig können sich diese Länder selbst keine Anregungen aus ihren Staatshaushalten geben. Damit bleibt die Eu...