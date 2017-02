Dänemark hofiert das Silicon Valley

Die dänische Stadt Odense, Besuchern aus aller Welt vor allem als Geburtsstadt des Schriftstellers Hans Christian Andersen (1805–1875) bekannt, wurde von der Facebook Inc. ausgewählt, das dritte Datenzentrum des Unternehmens außerhalb der USA zu beherbergen. Die anderen beiden wurden in Irland und in Schweden gebaut. Der Direktor für die Datenzentren-Infrastruktur der Kommunikationsplattform, Niall McEntegart, begründete die Entscheidung des Konzerns mit der guten Verfügbarkeit erneuerbarer Energieträger in der Region Fünen, so die Neue Zürcher Zeitung (21.1.2017). Außerdem biete das dänische Wetter ideale Bedingungen, die Abhängigkeit von der Klimaanlage werde so verringert.

In der Hoffnung, dass die Stimmung zwischen dem Konzern, der im Grunde eine gigantische Werbeagentur ist, und dem kleinen skandinavischen Land auch künftig ungetrübt sein möge, griff die rechtsliberale dänische Regierung unter Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen zu einer ungewöhnli...