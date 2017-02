Philipp Lahm hört mit dem Profifußball auf. Ab nächster Saison ist er nicht mehr dabei, teilte der FC-Bayern-Kapitän am Dienstag abend nach knappem 1:0 im Pokal gegen den VfL Wolfsburg mit. Lahms Vertrag läuft noch bis 2018, aber er hat keine Lust mehr. Gewohnt strebermäßig verkündet der 33jährige seinen Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft im Vokabular der Leistungsgesellschaft: »Ich sehe meinen Führungsstil auch in der Art, dass ich jeden Tag das Beste gebe, dass ich im Training alles gebe, in jedem Spiel. Ich glaube, dass ich fähig bin, das noch diese Saison abzuliefern, aber nicht darüber hinaus.«

Wissen, wann es Zeit ist zu gehen: Lahm, der nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 als Kapitän seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft erklärt hatte, spielt seit 1994 für Bayern München, am Samstag gegen Schalke hatte er sein 500. Pflichtspiel für den Verein absolviert, mit dem er bislang sieben Titel holte. Extrainer Pep Guardiola rühmte ihn als d...