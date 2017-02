Wolfsmädchen, Hipstermädchen

Die »14plus«-Abteilung der Kinder- und Jugendsektion »Generation« eröffnet mit einem alten Berlinale-Bekannten. Mehr als einmal schmückten Filme von Michael Winterbottom auch den großen Wettbewerb des Festivals. Oft genug un- oder missverstanden wie bei der Schneewestern-Adaption »The Claim« (2000) oder »The Killer Inside Me« (2010), wurde der Brite andererseits auch schon mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet – 2006 für »The Road to Guantanamo«.

Lager und Folterkammern in Guantanamo stehen mehr als zehn Jahre später noch immer. Was schon ziemlich unfassbar ist. Die Zeit vergeht, das Schreckliche vergeht keineswegs, die Zeit steht irgendwie doch still. Man schreibt das Zeitalter der Perhorreszenz.

Dass nun Generation mit einem ehemaligen Gewinner des Wettbewerbs-Regiepreises eröffnen darf, ist sicherlich eine Sache des Prestiges. Doch ist es an dieser Stelle bereits häufig genug erwähnt worden: Generation ist (neben der Dokumentarfilmreihe in der Sektion »...