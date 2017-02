Aufrüsten mit links

Der Thüringer Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik brüstet sich mit einer Rekordbilanz. Vor allem die florierenden Geschäfte mit dem US-amerikanischen Militärkomplex hätten im vergangenen Jahr das Umsatzplus um 2,5 Prozent auf 685 Millionen Euro und die zwölfprozentige Gewinnsteigerung auf 68 Millionen Euro beschert, lobte Vorstandschef Michael Mertin am Dienstag auf dem Neujahrsempfang der Aktiengesellschaft.

Gast der Kapitalrunde war auch Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Die Linke). Der Freistaat hält elf Prozent der Unternehmensaktien, was Ramelow eisern gegen Teile seiner Partei verteidigt. Es gehe um die »Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts«, kommentierte er am Dienstag. Und: »Die Jenoptik AG ermöglicht Wachstums- und Entwicklungspotentiale für Thüringen.« Mit mehr als 3.500 Mitarbeitern sei der Konzern in über 80 Ländern vertreten und weltweit führend in der Photonikbranche.

Ramelows größte Freude dürfte gewesen sein, dass er dab...