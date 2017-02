Zum Vergessen

Gabuns Premierminister Emmanuel Issoze-Ngondet hat den Brot-und-Spiele-Charakter sportlicher Großereignisse nicht nur verinnerlicht, er spricht auch offen darüber. Ein Reporter des britischen Magazins New Statesman hatte den erst im vergangenen September zum Regierungschef ernannten Politiker während der in dem zentralafrikanischen Land ausgetragenen Fußball-Afrikameisterschaft zum Abendessen getroffen und erfrischend Ehrliches notiert. »Das Turnier kommt zur rechten Zeit«, erklärte Issoze-Ngondet, »es wird den Menschen helfen zu vergessen«.

Welche Erinnerungen genau der allgemeinen Amnesie anheim fallen sollten, darüber ließ sich der Premier nur vage aus. Wie in jedem guten Politkrimi geht es auch in Gabun um Macht und Einfluss bei der Vergabe von Reichtümern, hier: Ölkonzessionen. Oppositions­anhänger nahmen die Verkündung der ihrer Meinung nach manipulierten Wahlergebnisse im vergangenen Jahr schließlich so persönlich, dass sie gleich das Parlamentsgebä...