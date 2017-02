Brisanter V-Mann-Verdacht

Das Innenministerium des Landes Brandenburg ziert sich: Öffentlich will es weder bestätigen noch dementieren, dass seine Verfassungsschutzabteilung den einflussreichen NPD-Funktionär Frank Schwerdt als V-Mann geführt habe. Wie die Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) am Freitag berichteten, wurde zunächst auch dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags die Auskunft darüber verweigert. Dieser soll aber nun übernächste Woche unter Geheimschutzbestimmungen entsprechende Akten einsehen können. Das habe Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) den Abgeordneten zugesagt, erklärte der Obmann der Linksfrak­tion in dem Untersuchungsausschuss, Volkmar Schöneburg, am Montag im Gespräch mit junge Welt.

Der im Oktober 2016 verstorbene Frank Schwerdt hatte in den 1990er Jahren mit dem...