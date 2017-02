Rebellion der Rechtlosen

Dorset in Südengland, 1834: Die Familien Loveless, Stanfield und Hammett leben wie viele Bauernfamilien an der Armutsgrenze. Als Grundbesitzer Frampton ihren ohnehin schmalen Lohn noch kürzt, gründen die Männer mit einigen Gleichgesinnten eine Vereinigung, um ihre Interessen in Zukunft besser vertreten zu können. Die Versammlungen bleiben Frampton nicht lange verborgen, und er strengt ein Gerichtsverfahren gegen die »Verschwörer« an. Das Urteil lautet: Sieben Jahre Deportation nach Australien. Interessanter Film – und schön, dass von der Insel immer wieder mal Filme kommen, die das imperiale Erbe nicht einfach nur verherrlichen. GB 1986. Regie: Bill Douglas.

