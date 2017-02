Entscheidung vor Madrid

Eine völlig unbekannte Brücke erlangte plötzlich Weltruhm. Sie war weder eine außergewöhnliche Ingenieurleistung noch besonders schön oder groß. Die Brücke von Arganda del Rey war eine einfache auf Betonpfeilern ruhende Stahlkonstruktion aus dem Jahre 1910. Militärisch gesehen hatte dieser Übergang über den Fluss Jarama südöstlich von Madrid aber eine strategische Bedeutung für den Kampf der Spanischen Republik gegen die putschenden, vom deutschen und italienischen Faschismus unterstützten Generäle.

Die Gefechte um diese Brücke fanden auch Eingang in den Film »The Spanish Earth«, ein gemeinsames Werk der US-amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway und John Dos Passos sowie des niederländischen Dokumentarfilmers Joris Ivens. Gesprochen wurde die englische Fassung von Orson Welles. Bei seiner Uraufführung am 11.7.1937 in den USA begeistert aufgenommen, wurde der Film am 18. Juli 1937 in einem kleinen Kreis auch US-Präsident Franklin D. Roosevelt und se...