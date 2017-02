Das Offensichtliche

Einsturzgefahr! Eine benachbarte Großbaustelle hat das Fundament des Wohnhauses einer Mittelschichtsfamilie in Teheran untergraben. Sie muss sich kurzfristig eine neue Bleibe suchen. Auch in Teheran keine leichte Aufgabe. Und auch in Teheran ist »die Wohnung« offensichtlich alles andere als »unverletzlich«. Geht es deutlicher?

Ähnlich wie schon in seinen vorhergehenden Filmen »Alles über Elly« (2009), »Nader und Simin – eine Trennung« (2011)« und »Le passé« (2013) geht es auch in »The Salesman«, dem neuen Film des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi, um die Schnittstellen von Privatem, Intimem und Juridischem, öffentlich Moralischem. Ein Modellversuch, der sich einen konkreten Übergriff auf »das Paar« und seinen Status, seine Wohn-, Besitz- und Rechtsverhältnisse zum Anlass nimmt.

Das modellhafte Mittelschichtspaar spielt zufällig in einer Laienaufführung von Arthur Millers »Tod eines Handlungsreisenden« mit (Originaltitel: »Death of a Salesman«), nicht nu...