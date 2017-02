Wie kriminell sind Deutsche?

Der Deutsche ist des Deutschen Lieblingskind. Wenn irgendwo auf der Welt, ob zu Lande oder zur See, Hunderte Menschen sterben, ist ihm das wumpe, es sei denn, der Zaubersatz folgt: »Unter den Opfern befinden sich auch Deutsche.« Dann kommt der Landsmann aus dem Sulky, das kann er nicht haben, denn wenn irgendwo ein Mensch stirbt, fühlt er sich nicht mit gemeint, aber wenn es sich um einen Deutschen handelt, hört er den Sargmacher schon die Bretter schreinern. Denn der Deutsche verfügt über gewachsene, tradierte Kultur; was das ist, kann man sich in einem CSU-Bierzelt, bei einer AfD-Veranstaltung und jedes Wochenende in deutschen Fußballstadien ansehen, zuletzt leider auch auf der Dortmunder Sü...