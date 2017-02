Streik von Brandenburger Busfahrern

Wer am frühen Dienstag morgen Frankfurt an der Oder per Bus durchqueren wollte, der wartete oft vergeblich: Nur wenige Fahrer gingen ihrer Arbeit nach. »Nicht mehr als vier oder fünf«, weiß Marco Pavlik, Gewerkschaftssekretär bei ver. di. Die restlichen vierzig für die Frühschicht Eingeteilten waren dem Streik­aufruf ihrer Gewerkschaft gefolgt. Und die paar, die doch fuhren, hatten die Kollegen bewusst losgeschickt. »Um die Kinder zu ihren Schulen zu bringen«, so Pavlik. Erst nach 9 Uhr lief der Busverkehr wieder an.

Hintergrund des Ausstands bei der Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt/Oder ist die Auseinandersetzung um den Tarifvertrag bei den Brandenburger Nahverkehrsunternehmen. Verhandelt wird für rund 3.000 Beschäftigte. Doch am 23. Januar war bereits die dritte Runde zwischen ver.di und dem Kommunalen Arbeitgeberverband Brandenburg (KAV) geplatzt, nachdem sich die Chefs abermals weigerten, den Forderungen der Mitarbeiter zu entsprechen.

Seitdem plazie...