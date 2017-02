»Die Besten aus aller Welt anziehen«

Führende Unternehmen der Technologiebranche, darunter Apple, Alphabet/Google, Face­book und Uber, wollten in einem offenen Brief an Donald Trump gegen dessen per Dekret verordneten Einwanderungsstopp protestieren. »Wir teilen ihr Ziel sicherzustellen, dass unser Einwanderungssystem den heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht und die Sicherheit unseres Landes gewährleistet«, zitierte die FAZ ( 3.2.2017) aus einem Entwurf des Papiers. »Aber«, so heißt es in dem Text weiter, »wird sind besorgt, dass ihr jüng...