Israel legalisiert Landraub

Das israelische Parlament hat am Montag rückwirkend 4.000 Wohnungen jüdischer Siedler in der besetzten Westbank legalisiert. Es handelt sich um sogenannte Outposts, die von rechtszionistischen Aktivisten gesetzwidrig auf dem Privatland palästinensischer Bewohner errichtet wurden, um die Grenzen vorhandener Siedlungen auszuweiten. Einige dieser »Außenposten« bestehen nur aus ein paar improvisierten Hütten oder alten Wohnwagen. Künftig dürfte, falls die Entscheidung vom Montag Bestand hat, an diesen Stellen legal und normal gebaut werden. Die vertriebenen arabischen Bewohner sollen entschädigt werde...