Durch die gläserne Tür

Es war im März bei Chicago, also sehr kalt. Die Busters hatten auf einer US-Tour zwei Wohnmobile gemietet. Sie wunderten sich, warum hinter ihnen Polizei fuhr. Wie im Hollywood-Film. Ihr damaliger Plattenlabelchef meinte, das müsse man nicht weiter beachten, wenn die hinter einem blinken, erinnert sich Schlagzeuger Stefan Breuer: Das waren dann richtig viele. Die Wohnmobile wurden ausgebremst. Die zum Teil schlafenden Bandmitglieder wurden geweckt, mussten mitten in der Nacht aussteigen und sich ins Gras legen. Auf dem Polizeirevier wurden sie erkennungsdienstlich behandelt. So entstanden auch die Fahndungsfotos auf dem Cover der Busters-Platte »Dead or Alive« (1991). Irgendwann stellte sich heraus, dass die Wohnmobile als gestohlen gemeldet worden waren. Sie waren dann wohl wieder aufgetaucht, aber der Vermieter hatte vergessen, Bescheid zu sagen.

Die Busters feiern zur Zeit »Ska-Bang 87«, denn es gibt sie seit 30 Jahren. Gegründet in Wiesloch, Baden-Würt...