Schiedlich und friedlich ging es am Wochenende an der Tabellenspitze der fußballerischen Drittklassigkeit zu. Jeweils mit einem Pünktchen mussten sich die sechs Erstplatzierten begnügen, folglich tat sich an der Rangordnung nichts. Dabei verpasste der 1. FC Magdeburg vor 15.000 Zuschauern mit einem enttäuschenden 1:1 gegen den Abstiegskandidaten FSV Zwickau den Sprung auf den zweiten Rang. Ein böser Schnitzer vom FCM-Torwart Leopold Zingerle ließ die Gäste nach einer halben Stunde sogar in Führung gehen, doch Nico Hammann glich mit dem Pausenpfiff per Elfmeter aus. Obwohl es dabei blieb, urteilte FCM-Trainer Jens Härtel hinterher milde: »Die zweite Halbzeit war ein erster Schritt in die richtige Richtung«. Sein Gegenüber Torsten Ziegner konnte dagegen mit dem Remis bestens leben: »In Magdeburg einen Punkt mitzunehmen ist für uns eine große Sache«, freute er sich, auch wenn man auf einem Absti...