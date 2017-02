»Für gemeinsamen Sozialstaat zu heterogen«

Sie haben eine Tagung der Antikapitalistischen Linken, AKL, einer Strömung innerhalb der Partei Die Linke, über Alternativen zum Euro-System als Referent mitverfolgt. Wie schätzen Sie die Qualität der Debatte ein?

Man muss der Partei Die Linke und ihren Strömungen ein großes Lob aussprechen: In keiner anderen Partei und auch nicht den Gewerkschaften wird so offen über den Euro diskutiert. Die Tagung war ungewohntes Terrain für mich. Als Wissenschaftler habe ich eine progressive Agenda, weil ich nach Wegen der sozialen Wiedereinbettung des entfesselten Kapitalismus suche. Aber als Antikapitalisten würde ich mich nicht bezeichnen. Ich muss jedoch anerkennen: Die Euro-Debatte wird in der AKL auf höchstem Niveau geführt, ich war sehr beeindruckt.

Sie plädieren für eine kontrollierte Auflösung des Euro. Warum?

Ich fürchte, dass die Frage heute nicht mehr ist, ob man für oder gegen den Euro ist. Sondern vielmehr, ob man die Währungsunion unkontrolliert auseinand...