Proteste gehen weiter

Die Bewegung gegen die massive Benzinpreiserhöhung in Mexiko kann einen ersten Erfolg verbuchen. Am vergangenen Freitag verkündete die Regierung von Staatschef Enrique Peña Nieto (PRI), dass es im Februar keinen weiteren »Gasolinazo« geben werde. Mit diesem Begriff bezeichnen die Mexikaner die zu Jahresbeginn in Kraft getretenen Preiserhöhungen für Benzin und Diesel. Vor allem für die ärmeren Menschen wirkten sich die Steigerungen verheerend aus, da in der Folge auch die Preise für Grundnahrungsmittel und Waren des täglichen Bedarfs stiegen.

Die Bekanntmachung sei nur ein halbherziger Schritt, die Regierung wolle lediglich Zeit gewinnen, kritisierte die Opposition. Der Finanzpolitiker Mario Delgado, der für die Linkspartei Morena im Senat sitzt, erklärte, angesichts des jüngsten Wertverfalls des US-Dollars und des Ölpreises müsse es jetzt Preissenkungen geben.

Am 31. Januar waren Zehntausende Demonstranten in ganz Mexiko einem Aufruf von Gewerkschaften und ...