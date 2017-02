Kommunisten verteidigen Position

Die Kommunistische Partei (KPÖ) bleibt zweitstärkste Partei in Graz. Bei den Wahlen zum Gemeinderat der zweitgrößten Stadt Österreichs erreichten die Kommunisten 20 Prozent der Stimmen und konnten damit ihr Ergebnis aus dem Jahr 2012 (19,9 Prozent) sogar leicht verbessern. Überraschenderweise legte auch die konservative Volkspartei (ÖVP) zu und baute ihre Spitzenposition in der steirischen Hauptstadt auf 38,2 Prozent gegenüber 33,7 Prozent vor fünf Jahren aus. Die rechte Freiheitliche Partei (FPÖ) gewann zwei Prozentpunkte dazu, blieb aber mit 15,8 Prozent weit von ihrem Wahlziel entfernt, die KPÖ von Platz zwei zu verdrängen. Die Sozialdemokraten (SPÖ) verloren mehr als fünf Prozentpunkte und erreichten mit 10,1 Prozent einen historischen Tiefstand. Bis 2003 war die SPÖ jahrzehntelang stimmenstärkste Partei in Graz.

