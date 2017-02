Mit Vollgas auf der Bremse

Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Die Sorge um den Standort Deutschland lässt selbst neoliberale Hardliner nach »mehr Staat« rufen. In einer am Montag in Gütersloh vorgestellten Studie plädiert die Bertelsmann-Stiftung für eine stärkere Investitionstätigkeit der öffentlichen Hand. Das würde das Wachstum ankurbeln und die öffentlichen Haushalte mittel- und langfristig entlasten, schreiben die Autoren. Nach ihrer Modellrechnung könnte die deutsche Wirtschaftsleistung bis zum Jahr 2025 um 80 Milliarden Euro zulegen. Auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) müsste nicht bange sein. Der soll an seiner »Schuldenbremse« festhalten dürfen.

Zuletzt konnte Deutschlands oberster Kassenwart einen satten Überschuss auch beim Bundesbudget 2016 vermelden. Seitdem wird debattiert, was mit den 6,2 Milliarden Euro passieren soll. Schäuble will das Geld in die Schuldentilgung stecken, während Noch-SPD-Chef Sigmar Gabriel den »riesigen Sanierungsstau bei Schulen,...