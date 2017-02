Sichere Anlage gesucht

Vor zehn Jahren brach sich die größte Finanzkrise seit der »großen Depression« der 1930er Jahre Bahn. Auf die Folgen wies am Montag das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in Berlin hin, bei der Vorstellung des »Finanzmarktstabilitätsreports 2016«.

IMK-Präsident Gustav Horn fasste die wesentlichen Systemrisiken zusammen. Im Euro-Raum hielten sieben Prozent der Banken »faule Kredite«, die mindestens 90 Tage lang in Verzug sind, in ihren Bilanzen, mit einem Gesamtvolumen von einer Billion Euro. Ein Drittel davon schlummere in italienischen Geldhäusern. Die Europäische Union müsse Rom Handlungsspielraum gewähren. Angedrohte Sanktionen wegen der Übertretung des Fiskalpakts wurden bereits fallengelassen. Nun müssten die Regeln der EU-Bankenunion gelockert werden, nach denen es Regierungen verboten ist, mit Staatsgeld in das marode Bankensystem einzugreifen. »Eine Auslagerung der Risiken auf staatlich garantierte Vermögensg...