Blaufiguration

Der Sommer war seltsam gewesen und launisch. Die Frau, die ich liebte, hatte mir nach einer kurzen, harten Affäre eröffnet, dass sie nicht in mich verliebt sei, woraufhin ich ihr die Freundschaft kündigte. Was nur die kurze, prosaische Version dieser emotionalen Katastrophe ist. Tatsächlich hatte ich ihr lang und ausschweifend während eines Spaziergangs erklärt, dass ich die Enttäuschung nicht so rasch verwinden könne, immerhin hatte ich vier Jahre um sie gebuhlt, vier lange Jahre auf sie gewartet. Deshalb musste ich jetzt Abstand gewinnen. Sie weinte. Nicht drastisch, nicht dramatisch, eher still und leise, aber ich sah die Tränen tropfen. Und wunderte mich. Wenn sie Gefühle für mich hegte, warum reichten sie nicht, um eine höhere Ebene zu erreichen? War nicht eine Liebesbeziehung der Höhepunkt jeder Verbindung? Ich versuchte, mich an ähnliche Konstellationen zu erinnern. Ich hatte Frauen verlassen, nur um herauszufinden, was das für ein Gefühl war: jema...