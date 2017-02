Fabrikation von Fabrikanten

Amerika wurde durch den Bürgerkrieg von 1861 plötzlich auf seine eigenen Hilfsmittel angewiesen, hatte eine plötzliche Nachfrage nach Industrieprodukten aller Art zu befriedigen und konnte dies nur durch Schaffung einer eigenen inländischen Industrie. Die Kriegsnachfrage hörte auf mit dem Krieg; aber die neue Industrie war da und hatte der englischen Konkurrenz die Spitze zu bieten. Und der Krieg hatte in Amerika die Einsicht zur Reife gebracht, dass ein Volk von fünfunddreißig Millionen, mit der Fähigkeit, seine Zahl in längstens vierzig Jahren zu verdoppeln, mit fast unbeschränkten Hilfsquellen aller Art, umgeben von Nachbarn, die auf Jahre hinaus wesentlich ackerbautreibend sein müssen, dass solch ein Volk »die offenbare Bestimmung« (»Manifest destiny«, Parole der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in den USA zur Rechtfertigung der Expansion nach Westen im »göttlichen Auftrag«. jW) habe, für seine Hauptverbrauchsartikel von fremden Industrien unabhäng...