Spitzel, Lügner, Fallensteller

Wieviel Joseph K. steckt in uns? Die Gefühle der Verzweiflung, die die Hauptfigur in Franz Kafkas 1925 postum erschienenem Roman »Der Prozess« gegenüber einer übermächtigen Bürokratie entwickelt, sind in der Leistungs- und Kontrollgesellschaft des 21. Jahrhunderts nichts Ungewöhnliches. Nur werden heutzutage die Individuen zu ihren eigenen Richtern, denken sie zumindest, wenn sie sich zum Beispiel fragen, ob sie mit ihrem Leben zufrieden sind, und falls nicht, was sie falsch gemacht haben. »Anstatt die Gesellschaft zu kritisieren, problematisiert man sich selbst; anstatt zur Gewerkschaft zu gehen, geht man zum Therapeuten« – lautet die Arbeitshypothese der Berliner Performance-Gruppe Interrobang für ihr Stück »Der Prozess 2.0«. Nachdem im September im Leipziger Schauspiel Premiere war, führten sie es diese Woche in den Berliner Sophiensaelen auf.

Es ist eine partizipative Performance, die an die kaum versteckten niederen Instinkte des Normalbürgers appelie...