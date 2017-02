Jobwunder des Tages: Palermo

Die Digitalisierung verändert die Berufswelt rasant, aber einige Jobs sterben einfach nicht aus. Schuhputzer zum Beispiel, zumindest in der Logik des Gewerbeverbandes der sizilianischen Stadt Palermo. Ist ja auch ein ansprechender Beruf, tagaus tagein in sengender Sonne einen Bückling vor den Herrschaften machen, die sich heutzutage überhaupt noch die Schuhe in der Öffentlichkeit putzen lassen. Trotzdem bewarben sich innerhalb von wenigen Tagen 120 Personen für das städtische Ausbildungsprogramm, wie die Süddeutsche online am Freitag berichtete.

