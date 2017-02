Französische Rechte sucht Ersatz für Fillon

François Fillon, Kandidat der französischen Rechten für die Präsidentschaftswahl im Mai, gerät immer stärker unter Druck. Verdächtigt, seine Frau Penelope Fillon und zwei seiner Kinder mit nahezu 900.000 Euro aus der Staatskasse versorgt zu haben, steht Fillon seit nunmehr zehn Tagen im Mittelpunkt einer sich ausweitenden Untersuchung der nationalen Finanzjustiz. Die Vermutung, er habe Frau und Kinder als »parlamentarische Assistenten« für Arbeit bezahlen lassen, die sie nie leisteten, erhärtete sich am Donnerstag abend. In einem Interview mit dem britischen Daily Telegraph hatte Penelope Fillon 2007 erklärt, sie sei »nie Assistentin« ihres Ehemanns und »auch sonst nicht« in dessen politischem Leben präsent gewesen. Millionen Franzosen verfolgten das damals in englischer Sprache aufgenommene, nun mit französischen Untertiteln im Fernsehkanal France 2 zum ersten Mal ausgestrahlte Gespräch.

Unterdessen schwindet der Rückhalt des Kandidaten in seiner Partei »...