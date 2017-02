Beihilfe zur Repression

Die Bundesregierung hält in Abstimmung mit der EU am Ausbau der migrationspolitischen Kooperation mit dem Militärregime in Ägypten fest. Das geht aus ihrer Antwort auf eine am 11. Januar gestellte kleine Anfrage der Linke-Bundestagsfraktion unter Federführung des Abgeordneten Andrej Hunko hervor. Berlin handelt damit im Einklang mit der EU, die ebenfalls auf eine stärkeren Kooperation mit nordafrikanischen Staaten setzt und offenbar die Aufweichung des Prinzips der Nichtzurückweisung plant, welches das Abschieben von Menschen in Länder verbietet, in denen ihnen Verfolgung droht.

In ihrer Antwort auf die Anfrage erklärt die Bundesregierung, die Ziele der Zusammenarbeit mit Ägypten seien der Schutz der EU-Außengrenzen, die Bekämpfung von Fluchtursachen und die verbesserte Gestaltung und Steuerung von Migration. Zentrales Thema in allen Gesprächen der EU mit Drittstaaten wie Ägypten im Migrationskontext sei die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsstatus ...