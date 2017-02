Mehr Geld für Geldboten

Geld und Wertsachen wecken Begehrlichkeiten. Entsprechend gefährlich leben diejenigen, die von Berufs wegen damit umgehen. Dennoch werden sie vielfach mit Niedriglöhnen abgespeist. Demnächst werden sie etwas mehr Bares im Portemonnaie haben, denn nach langen Verhandlungen gibt es jetzt einen Tarifabschluss für die rund 11.000 Beschäftigten der Geld- und Wertbranche. Wie die Gewerkschaft ver.di am Donnerstag nachmittag mitteilte, kamen die Parteien am Mittwoch zu einem Ergebnis. In der vierten Verhandlungsrunde einigten sie sich auf eine Erhöhung der Bezüge im Bereich von 4,9 bis zwölf Prozent über einen Zeitraum von zwei Jahren.

Mit dem Ergebnis wurde ein erster kleiner Schritt zum Abbau des Lohngefälles zwischen West- und Ostdeutschland gemacht. Vorbehaltlich der Zustimmung der bei der Gewerkschaft ver.di organisierten Kollegen werden die Verbesserungen ab dem 1. März wirksam. »Nur dank der engagierten Warnstreiks ist es gelungen, den Arbeitgebern noch ei...