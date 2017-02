Die Hemmschwelle sinkt

Die auch von bürgerlichen Parteien provozierte Ausgrenzung Schwächerer hat offenbar immer öfter schlimme Konsequenzen. In Hamburg hat in der Nacht zum Dienstag eine Serie von Gewalttaten gegen Obdachlose einen traurigen Höhepunkt erreicht: Ein Unbekannter zündete die Schlafstätte zweier polnischer Obdachloser in einem Parkdeck an den Landungsbrücken an. Wie Stephan Karrenbauer, Sozialarbeiter des Straßenmagazins Hinz und Kunzt, am Donnerstag gegenüber junge Welt sagte, erlitten die 32 und 43 Jahre alten Männer Brandverletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polen hatten sich in einer Nische des Parkdecks eingerichtet. Gegen halb drei in der Nacht zündete der Brandstifter, vermutlich mit Benzin, ihre Habseligkeiten an, auch ein Teil ihrer Kleidung geriet in Brand. Durch die Hitze wurden die Männer wach und retteten sich aus dem Feuer. »Nach meiner Kenntnis kam der eine mit einer Verletzung an der Hand davon, der andere hat Brandwunden im...